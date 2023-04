Stiri pe aceeasi tema

- Avem luna Padurii din 15 martie și pana in 15 aprilie. Conform oficialilor Direcției Silvice Maramureș, anul acesta lucrarile de regenerare vor acoperi o suprafața de 549 de hectare, din care 409 hectare regenerare naturala și 140 ha regenerare artificiala, urmand ca in lunile urmatoare sa fie plantați…

- In perioada 26 martie – 1 aprilie 2023, se va desfașura la Torun, in Polonia, o noua ediție a Campionatului Mondial de Atletism in Sala, categoria masters. Competiția la care și-au anunțat participarea peste 4000 de atleți de pe toate continentele, e inclusa in calendarul Federației Romane de Atletism…

- Un simplu anunț postat pe internet legat de scoaterea la vanzare a unor bunuri sau animale poate face ca la ușa ta sa bata un așa numit „client misterios”. Care nu este altcineva decat un angajat al statului care verifica daca ceea ce tu ai scos la vanzare are acoperire legala sau nu. Astfel de acțiuni…

- Manifestarea științifica și expoziționala ”MaraMedica” s-a deschis oficial joi, 16 martie, la Biblioteca Județeana ”Petre Dulfu” Baia Mare. Peste 1.000 de medici participa, fizic și online, pana in 18 martie, la sesiunile organizate de Colegiul Medicilor Maramureș, creditate EMC, iar in Salonul Artelor,…

- FOTO| Salba de medalii obținute de sportivii județului Alba, la Campionatul Național de atletism Masters FOTO| Salba de medalii obținute de sportivii județului Alba, la Campionatul Național de atletism Masters In sala Ioan Soter.din București s-a desfașurat in zilele de 04 – 05 martie 2023, Campionatul…

- Prezenta intr-o vizita oficiala in Maramureș, președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a laudat autoritațile județene pentru proiectele la care lucreaza, referindu-se și la partea de turism. Ea a dat ca exemplu prezentarea pe care Maramureșul a avut-o la targurile de turism, despre care spune…

- Maramureșul a intrat de aseara sub incidența unui cod portocaliu de vreme rea. La munte sunt așteptate ninsori, dar și vant puternic, iar in celelalte zone sunt așteptate ploi insemnate cantitativ. Maramureșenilor li se recomanda o serie de masuri in aceasta perioada in care avem fenomene meteo periculoase.…

- Posta Romana incepe livrarea pensiilor cu o zi mai devreme fata de termenul anuntat initial. Anunțul a fost facut oficial azi de catre oficialii Companiei Naționale Poșta Romane azi, 4 ianuarie 2023. „In luna ianuarie a fiecarui an, ca urmare a inceputului de an bugetar, Posta Romana primeste cu o intarziere…