Stiri pe aceeasi tema

- Deși suntem obișnuiți ca politicienii romani sa cheltuie bani cu nemiluita, nici europenii nu sunt departe de ai noștri. Comisia Europeana a dat 3 milioane de euro pe poze și videoclipuri cu comisarii sai. Comisia Europeana a cheltuit 2,75 milioane de euro pentru fotografii si imagini video cu comisarii…

- Unii dintre noi nu ne permitem sa achiziționam mașini noi, astfel apelam la zona de vanzare a autovehiculelor second-hand, iar mulți romani aleg Germania pentru asta. Numai ca, și nu puțini, au pațit exact ca un roman care a dat 14.000 de euro pe un BMW din Germania.

- Virusul Alongshan (ALSV) a fost gasit in capuse in Finlanda, Franta, Rusia, Elvetia si acum in Germania, a confirmat Centrul pentru medicina de calatorie (CRM) din Dusseldorf, relateaza DPA, citata de Agerpres.Dovezi ale transmiterii ALSV prin intermediul capuselor la animale salbatice, cum ar fi caprioarele,…

- Un Airbus 321 al companiei Pegasus Air lines a aterizat de urgența pe aeroportul Otopeni, dupa o amenințare cu bomba la bord, potrivit unor surse Realitatea Plus. Turnul de control al Aeroportului Internațional Otopeni a fost informat de catre pilotul unei aeronave, care a decolat din Istanbul, cu destinația…

- Un Airbus 321 al companiei Pegasus Air lines a aterizat de urgența pe aeroportul Otopeni, dupa o amenințare cu bomba la bord, potrivit unor surse Realitatea Plus. Turnul de control al Aeroportului Internațional Otopeni a fost informat de catre pilotul unei aeronave, care a decolat din Istanbul, cu destinația…

- Guvernul Germaniei respinge cererea Executivului roman de a staționa trupe pe teritoriul Romaniei, potrivit Agerpres, care citeaza Agerpres. Ciolacu a precizat, intr-o conferința alaturi de Scholz, ca spera ca Romania sa aiba militari germani permanenți.

- Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut doua medalii de argint, o medalie de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Europeana de Fizica, care a avut loc in Hannover, Germania, in perioada 16-20 iunie 2023. Medaliile de argint au fost obținute de Ștefan Amarfi și Vadim Ionaș, elevi ai Liceului…

- Președintele Klaus Iohannis va primi Premiul Civic German, conferit de Fundația Civica Bad Harzburg, in cadrul unei ceremonii care va avea loc sambata la Castelul Benrath, din Dusseldorf, Germania. Duminica, șeful statului va primi Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului, conferit de Centrul impotriva…