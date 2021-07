Sportivii români au ajuns la Tokyo. Programul naționalei de fotbal la Jocurile Olimpice Programul naționalei de fotbal la Jocurile Olimpice. Sportivii romani au ajuns la Tokyo. Din 23 iulie si pana in 8 august 2021, TVR ofera telespectatorilor in exclusivitate, ediția de vara a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Printre primii care s-au cantonat se numara fotbaliștii noștri, care, dupa un zbor de 13 ore, o escala de alimentare la Novosibirsk și patru ore de poroceduri speciale, avand in vedere contextul epidemiologic, au plecat spre Kashima. Echipa Romaniei cuprinde un lot format din: Marian Aioani (Farul Constanța), Mihai Popa (Astra), Ștefan Tarnovanu (FCSB), Andrei Rațiu (Villarreal/Spania), … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

