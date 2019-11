Sportivii de la Prodance 2000 au cucerit 3 medalii de aur si s-au calificat in 3 finale la Turda (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia hramului Bisericii „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil” din Baia Mare, la biserica amintita a fost adusa spre inchinare joi, 7 noiembrie, icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Dragomiresti (cu binecuvantarea PS Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, si cu…

- Sportivii școlii de dans Prodance 2000 Baia Mare au urcat pe podium la aproape toate categoriile la care au participat, obținand 4 medalii de aur, 3 medalii de argint, o medalie de bronz și inca 3 clasari in finale la Concursul Zonal ”Cupa Shall We Dance”, desfașurat la Șomcuta Mare sambata, 2 noiembrie.…

- Noua generatie de sportivi de la scoala de dans Prodance 2000 Baia Mare a cucerit 3 medalii de aur, 2 medalii de argint si au reusit alte 3 calificari in finalele Concursului Zonal ”Cupa Maramuresului”, care a avut loc sambata, 12 octombrie, la Baia Sprie. La cea de a saptea editie a competitiei desfasurate…

- Oare cati copii stiu totul despre biciclete? Cum sa-si mentina echilibrul printre diferite obstacole, dar si regulile pe care trebuie sa le respecte atunci cand pedaleaza vehicule pe doua roti pe drumurile publice?, spune Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures. 19 copii, din opt judete,…

- Un nou incident cu soferi care circula pe contrasens pe autostrada s-a petrecut astazi in judetul Cluj. Un autoturism cu numar de Mures a fost surprins circuland pe contrasens pe audostrada Transilvania, intre Turda si Campia Turzii.

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO: Accident MORTAL pe DN15, in Mureș. Un minor și alte doua persoane au DECEDAT dupa o coliziune intre un autocamion si un autoturism Un accident rutier mortal a avut loc luni pe DN15, ib județul Mureș. Un minor și alte doua persoane au DECEDAT dupa o coliziune intre un autocamion…

- Patru persoane au fost ranite, dintre care doua au ajuns la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 17, in zona cunoscuta sub numele de Groapa Sarații. Un autobuz, condus de un șofer din județul Mureș, nu a pastrat distanța regulamentara fața de o autoutilitara din fața care, și a…