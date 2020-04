Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Telekom Romania, Miroslav Majoros, sustine ca nu vor fi reduceri de personal, iar angajatii Telekom Romania nu vor fi trimisi nici in somaj tehnic, in contextul epidemiei de coronavirus."Nu vom reduce personalul si nici nu trimitem oameni in somaj tehnic", a spus, intr-o conferinta…

- Conducerea retelei medicale MedLife a luat masuri pentru limitarea impactului crizei generate de coronavirus: personalul non-critic va fi trimis in somaj tehnic, iar salariile echipei de management vor fi reduse cu 50% pentru o perioada de 45 de zile.Totodata, o alta masura luata de reteaua de sanatate…

- Patru mii de salariați ai unei fabrici care produce cablaje auto la Turnu Severin au fost trimiși in șomaj tehnic. Alte peste 3 mii de contracte au fost suspendate in Gorj. Și salariații din industria ospitalitații sunt afectați de masuri similare.

- In plina criza de coronavirus, cand pandemia a adus țara in stare de urgența și avem ordonanțe militare, cand in fiecare zi aflam ca din ce in ce mai mulți angajați ajung in șomaj tehnic și firmele pun lacatul pe ușa, PNL are un singur scop mareț: sa faca angajari in ministere. Bogdan Matei, fostul…

- Directorul Aeroportului Internațional Iași a anunțat luni ca jumatate dintre angajații instituției pe care o conduce au fost trimiși in șomaj tehnic. In fiecare avion sosit la Iași sunt persoane care mint...

- Companiile care și-au intrerupt activitatea sau demonstreaza ca le-a scazut cifra de afaceri cu cel putin 25% vor putea cere statului sa le deconteze cheltuielile de șomaj tehnic pentru angajații trimiși acasa. Guvernul va acoperi maximum 75 la suta din salariul mediu brut pe economie.

- PSD a anunțat, astazi, printr-un comunicat de presa, ca parlamentarii au depus un proiect de lege care prevede ca statul sa acopere 75% din salariul de baza pentru angajații trimiși in șomaj tehnic de firmele afectate de pandemia de coronavirus.

- Uzina Ford din Craiova a decis sa trimita 6.000 de angajați in șomaj tehnic. Oamenii au fost anunțați de masura conducerii pe un grup intern. Perioada in care angajații Ford vor sta in șomaj tehnic din pricina coronavirusului va dura de maine, 19 martie, pana pe 5 aprilie, a anunțat Digi 24. Motivul…