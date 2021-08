Stiri pe aceeasi tema

- FIFA si sindicatul FIFPro au trimis mesaje mai multor guverne, cerand ajutorul acestora pentru evacuarea jucatoarelor de fotbal din Afganistan, potrivit BBC. FIFPro a precizat in social media ca in ultimele zile a discutat cu guverne “pentru stabilirea unui plan de evacuare pentru sportivii in cazul…

- SUA sunt responsabile pentru haosul de la aeroportul din Kabul, unde mii de afgani continua cu disperare sa astepte un zbor pentru a fugi din tara si asta trebuie sa inceteze „cat mai curand posibil”, a declarat duminica, 22 august, un inalt responsabil taliban, relateaza agenția France Presse, preluata…

- Fostul capitan al naționalei feminine de fotbal a Afganistanului, Khalida Popal, acum rezident in Danemarca, a povestit la BBC drama prin care trec jucatoarele din țara sa natala. Retragerea trupelor americano-britanice, dupa 20 de ani, și revenirea talibanilor la putere a readus teama in randul femeilor…

- Valul de violențe care a cuprins Afganistan, in timp ce talibanii cuceresc tot mai multe orașe, i-a facut pe mii de oameni sa-și abandoneze locuințele, cautand siguranța in capitala Kabul. Acolo, și-au facut adapost pe strazi sau in depozite abandonate. Abia gasesc mancare sau alte lucruri esențiale,…

- Aproximativ 60 de persoane au murit in urma unor inundatii-fulger, in noaptea de miercuri spre joi, in provincia Nuristan, in nord-estul Afganistanului, unde aproximativ alte 180 de persoane erau date in continuare disparute, potrivit unui nou bilant, comunicat vineri AFP. Un bilant anterior…