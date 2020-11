Stiri pe aceeasi tema

- Fosta mare campioana Gabriela Szabo are coronavirus. Anunțul a fost facut de catre aceasta pe pagina sa personala de Facebook. Fosta atleta a spus ca are simptome ușoare și ca se va izola pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, aceasta a adaugat ca a ținut cont de toate masurile de prevenție, insa…

- Francesco Totti, una din legendele fotbalului italian, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, scrie luni ziarul La Repubblica.Totti, care are 44 de ani, a avut zile trecute simptome tipice pentru Covid-19, ca febra sau o stare de slabiciune. Fostul capitan al echipei AS Roma a decis…

- Ministrul delegat al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, a intrat in izolare, dupa ce a fost in contact cu o persoana infectata cu noul coronavirus, anunța news.ro.Persona respectiva are si simptome de Covid-19. Fosta inotatoare s-a autoizolat acasa, pentru sapte zile, dar va continua…

- Comisar european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, Maria Gabriel, a anuntat sambata, 10 octombrie, ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19 in urma unui al doilea test pe care l-a efectuat dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa, a informat Agerpres.”Dupa…