Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul mic PUNCT FINAL… AJF Vaslui a “inghetat” sezonul si a desemnat campioana Ligii 4. Sporting Juniorul Vaslui este noua campioana judeteana si va merge la barajul de promovare in Liga 3, unde va intalni campioanele judetelor Botosani si Bacau. Asociatia Judeteana de Fotbal Vaslui suspenda definitiv…

- ADVERSARI… S-au tras la sorți barajele de promovare in Liga 3. Campioana județului Vaslui va intalni campioanele din județele Bacau și Botoșani, iar meciurile se vor disputa in perioada 1-9 august, pe teren neutru. Casa Fotbalului a gazduit tragerea la sorți a mini-grupelor de trei echipe pentru barajul…

- Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane au lansat, joi, flori deasupra Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, la implinirea unui secol de existenta a primei unitati de aviatie din regiunea Moldovei. "Centenarul Aviatiunii din Moldova" a fost marcat prin survolarea mai multor localitati…

- Comitetul de Urgența al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat calendarul competițional pentru incheierea sezonul 2019/2020 la Liga 1, Liga 2 și Cupa Romaniei.Luand in considerare faptul ca UEFA a acceptat solicitarea FRF de a prelungi termenul pentru comunicarea echipelor participante in competițiile…

- Comitetul de Urgenta al FRF a decis ca, pana la finalul sezonului 2019/2020, echipele din primele doua esaloane sa poata efectua cinci inlocuiri la un meci, iar pe foaia de joc sa poata fi trecuti 20 de fotbaliști. „In momentul de fata, suntem sub incidenta unui protocol medical din data de 15 mai.…

- Chiar daca Asociația Județeana de Fotbal a dorit ca sezonul sa se incheie pe teren, cu disputarea tuturor etapelor, starea de alerta decretata zilele trecute face imposibila disputarea restului etapelor. Așadar, Comitetul de Urgența al AJF Timiș a cautat mai multe soluții ca sezonul sa continue intr-un…

- Incepand cu data de 17 mai 2020 va fi repus in circulație trenul IR 1751 in relatia Bucuresti Nord – Pascani – Suceava, in locul trenului IR 12751 Bucuresti Nord – Bacau – Pascani – Iasi si va avea in compunere grupa de vagoane pentru Botosani... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Avand in vedere recomandarile facute in vederea reluarii antrenamentelor sportive, ținand cont de faptul ca majoritatea cluburilor nu dețin resursele materiale, umane și financiare pentru a indeplini condițiile menționate in Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sanatații…