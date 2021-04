Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal și Manchester United lupta pentru trofeul Europa League, iar Chelsea este singura reprezentanta din Anglia care a ramas in cursa pentru caștigarea Champions League. In grupele Champions League se califica direct primele patru formații din Premier League, dar in acest sezon putem avea parte de…

- Arsenal, Manchester United, AS Roma și Villarreal sunt echipele calificate in semifinalele Europa League. In penultimul act din a doua competiție intercluburi din Europa se anunța dueluri extrem de interesante, in care vor fi echipe implicate din Anglia, Italia și Spania. UEFA a anunțat programul partidelor…

- Azi, de la 22:00, se joaca manșa secunda din sferturile de finala din UEFA Europa League. In trei dintre cele patru confruntari calificarea a ramas inca deschisa dupa rezultatele din tur! Slavia Praga - Arsenal incepe de la 1-1, Roma - Ajax de la 2-1, Villarreal - Dinamo Zagreb de la 1-0, in timp ce…

- Arsenal primește vizita celor de la Slavia Praga, echipa la care evolueaza Nicolae Stanciu (27 de ani), in turul sferturilor de finala din Europa League. Stanciu este singurul roman ramas in competiție. Arsenal - Slavia Praga se joaca pe „Emirates”, de la ora 22:00, liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro…

- Azi, de la 22:00, sunt programate toate cele patru jocuri din sferturile de finala din Europa League și am ales cate un pariu pentru fiecare confruntare. Cota cea mai mare vine de la Amsterdam, acolo unde Ajax primește vizita italienilor de la AS Roma. Ajax - AS Roma, Arsenal - Slavia Praga, Granada…

- Cele patru meciuri din „sferturile” Europa League se vor disputa astazi, incepand cu ora 22:00. Partidele vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+. Nicolae Stanciu și Slavia Praga nu au avut noroc la tragerea la sorți și se vor lupta…

- Slavia Praga, echipa la care joaca internationalul roman Nicolae Stanciu, o va infrunta pe Arsenal in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, conform tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Pentru campioana Cehiei, Arsenal va fi a treia formatie consecutiva din Marea Britanie pe care…

- Nicolae Stanciu (27 de ani, mijlocaș ofensiv) a avut o ocazie și a oferit și o centrare de gol, neconcretizate pe tabela de Slavia Praga in meciul cu Leicester (0-0): „Mergem in Anglia cu increderea ca ne putem califica”. Nicolae Stanciu a confirmat forma buna de la Slavia, prin evoluția consistenta…