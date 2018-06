Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti va achizitiona tehnologie avansata de eliminare a infectiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul robotilor, conform unui proiect de hotarare aflat pe o...

- Inspectoratul școlar al Municipiului București a publicat, miercuri, lista gradinițelor de stat din Capitala care raman deschise peste vara. Copiii sunt acceptați, in general, la gradinițe aflate in sectorul in care locuiesc. Sectorul 2 are cea mai scurta perioada in care unitațile de invațamant preșcolar…

- Comisia speciala pentru legile justitiei discuta luni amendamentele propuse de deputati la proiectul de modificare a Codului de procedura civila, care a fost adoptat saptamana trecuta de Senat, informeaza Agerpres. Membrii comisiei se reunesc de la ora 12,00 pentru a dezbate propunerile la Codul de…

- Tranzacțiile mai mari de 2.000 de euro vor trebui raportate, iar actiunile la purtator vor fi transformate in actiuni nominative sunt cateva dintre prevederile unui proiect de lege aprobat de Guvern. Conform proiectului lege privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului…

- O profesie deosebit de importanta in sistemul de sanatate risca sa ajunga in derizoriu din cauza unui proiect de lege care modifica statutul și salarizarea acesteia. Biochimia in medicina este, dupa cum se știe, foarte importanta in tratarea unor afecțiuni pentru ca ofera cunoștințele necesare ințelegerii…

- Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment, in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza “haosului din sanatate”, potrivit Agerpres.…

- Femeile insarcinate din Bucuresti vor fi sprijinite cu vouchere in valoare de 2.000 de lei, dupa ce miercuri Consiliul General al Municipiului Bucuresti a adoptat un proiect de hotarare in acest sens. 'In Bucuresti s-a constatat ca in ultimii ani avem, din nefericire, o problema in privinta natalitatii,…

- Nu mai puțin de 1.013 romani infectați cu Virusul Hepatitic C (VHC) au fost diagnosticați in cadrul campaniei inițiate, pe 15 ianuarie, de Asociația “Echitate in Sanatate”, derulata in șase spitale din București și Ploiești, dar și in Spitalul Județean Ilfov. In campanie, au fost testate gratuit 16.964…