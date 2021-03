Spitalul Siret nu mai are nici un pacient cu Covid, Spitalul Vatra Dornei are toate locurile ...

Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul EMOȚIONANT al unui pacient vindecat de Covid pentru personalul SJU Alba Iulia: „Nu mi-am imaginat vreodata ca o sa fiu atat de bine ingrijit intr-un spital” Un pacient confirmat cu noul coronavirus, Ioan G. a fost internat, timp de 12 zile, la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean…

- Numarul sucevenilor infectați cu noul coronavirus a crescut cu 51 in ultimele 24 de ore. Comparativ, in Alba și Arad, numarul cazurilor noi este dublu, iar in Brașov chiar și de 5 ori mai mare – 249.In Cluj, numarul cazurilor noi a ajuns la 291, iar la Constanța 286, intrecute doar de Timiș, ...

- Numarul cazurilor active de Covid-19 inregistrate, marți, in județul Suceava este de 865. Din cele 114 localitați, 18 nu au niciun caz de infecție Covid-19 in evoluție, 20 au cate un caz, 40 au sub cinci cazuri, 20 au sub zece cazuri, iar 16 au peste zece cazuri in evoluție. In municipiul Suceava ...

- Implinirea unui an de la confirmarea primului caz de Covid-19 in Romania, in 26 februarie 2020, ne face sa privim retrospectiv evenimentele și sa analizam accidentul epidemiologic de la Suceava, din martie 2020, atat in context național, cat și internațional. Din aceasta perspectiva, nu putem sa nu…

- O echipa de cercetatori sarbi a identificat un caz de moarte din cauza COVID-19 la un pacient cu pneumonie decedat la inceputul lunii februarie, anul trecut. Asta in conditiile in care primul pacient european decedat de COVID a fost raportat in Franta pe 15 februarie, relateaza Reuters.

- Locurile pentru vaccinarea anti-COVID, in judetul Vaslui, sunt ocupate in totalitate pentru urmatoarele doua luni, in toate centrele, informeaza reprezentantii DSP. Si la Suceava, gradul de ocupare al locurilor de vaccinare este de 100%, dar capacitatea de imunizare ar putea crește, prin deschiderea…

- Explicatia pentru numarul mic de infectari din ultima vreme? Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza. Le stim! Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza, iar autoritatile cunosc acest lucru, spune, vineri, seful DSU, Raed Arafat. Acesta spune ca situatia este „inca” sub control. Arafat…

- Potrivit comunicatului INSP , criteriile clinice pentru posibila infectare cu noul coronavirus sunt: tuse, febra, scurtarea respirației, debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei Caz posibil inseamna orice persoana care intruneste criteriile clinice.Caz probabil este orice persoana care intruneste…