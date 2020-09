Spitalul Regional Brăila-Galaţi e pe cale de a primi finanţare europeană (Mihai Tudose) Fostul premier al Romaniei, europarlamentarul PSD Mihai Tudose, a declarat marti, la Braila, ca Spitalul Regional Braila-Galati este pe cale de a primi finantare. "Va dau o veste in premiera de la Bruxelles, se pare ca unul dintre dosarele facute de noi in 2017, in ceea ce priveste Spitalul Regional Braila-Galati, e pe cale sa fie declarat simpatic, ca sa zis asa. Finantarea va veni de la Bruxelles, fara sa mai fie amestecat Guvernul, va fi o relatie intre Bruxelles si autoritatile locale. Terenul a fost pus la dispozitie de autoritatile locale, dosarul este complet, are toata argumentatia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

