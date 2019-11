Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale au obținut acordul pozitiv pentru modernizarea integrala a spitalului orașenesc Nehoiu. Unitatea medicala va fi renovata in intregime, cu incvestiții de 2 milioane de euro. ”Prin lucrarile contractate se asigura funcționalitatea optima și eficiența energetica a intregii cladiri,…

- Sanatatea și invațamantul au beneficiat de lucrari de modernizare și reparații curente pentru care s-au gasit la timp resurse financiare și in bugetul local al comunei Alexandru cel Bun. Lucrarile de reparații, modernizare și reabilitare ale cladirilor in care funcționeaza cele doua școli, incepute…

- Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici, judetul Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: – asistent medical generalist – un post; – infirmier debutant – un post; – spalatoreasa – un post; – muncitor calificat III (instalator)…

- 20 de posturi pentru medici sunt scoase la concurs de Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat. Unitatea medicala are nevoie de medici pentru mai toate secțiile. Astfel, se cauta medici de medicina interna, de chirugie generala, obstetrica ginecologie, neurologie, cardiologie, boli de nutriție și diabet,…

- La Mioveni, judetul Arges, a avut loc joi, 5 septembrie, receptia primului spital construit de la zero in Romania dupa Revolutie. Chiar daca a fost taiata si panglica inaugurala, spitalul nu este inca functional, avand nevoie de avize de functionare, inclusiv de la ISU. Primii pacienti vor putea fi…

- Un medicament prescris pentru combaterea refluxului gastroesofagian la copii a cauzat mai mult cazuri de hipertrihoza in Spania, boala numita colocvial ”sindromul varcolacului” și caracterizat prin creșterea anormala a parului, inclusiv in locuri care, in mod normal, nu prezinta pilozitate, transmite…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Guvernul andaluz a decretat alerta alimentara din cauza cresterii numarului de persoane care s-au imbolnavit in urma infectarii cu bacteria Listeria. Potrivit unui comunicat…