Stiri pe aceeasi tema

- … doar pentru o zi, insa. Este rezultatul unei prime ediții a concursului ”Președinte de Consiliu Județean pentru o zi”, desfașurat joi, 24 mai, concurs caștigat de o eleva a Liceului din Mihailești. ”Iuliana Elena Oprea, eleva la Liceul Tehnologic “Tiu Dumitrescu” Mihailesti, va fi, pentru o zi, presedintele …

- Unul din drumurile pe care se lucreaza in aceste zile este DJ 412, iar lucrarile de aici au fost ”inspectate” vineri de președintele CJ, Marian Mina, care noteaza, pe pagina sa de facebook: ”Am promis, #facem ! Unul dintre drumurile judetene giurgiuvene aflate, in aceasta perioada, in plin proces de…

- Unul din drumurile pe care se lucreaza in aceste zile este DJ 412, iar lucrarile de aici au fost ”inspectate” vineri de președintele CJ, Marian Mina, care noteaza, pe pagina sa de facebook: ”Am promis, #facem ! Unul dintre drumurile judetene giurgiuvene aflate, in aceasta perioada, in plin proces de…

- Consiliul Judetean Giurgiu , in parteneriat cu Direcția Generala Anticorupție –Serviciul Județean Anticorupție și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cu concursul C.S. Colosseum Giurgiu, organizeaza, vineri, 25 mai, cea de-a II-a editie a competitiei sportive „Cupa D.G.A la șah – Juniori”. Concursul,…

- Unul dintre cele mai importante proiecte de hotarare adoptate, astazi, in sedinta ordinara, de catre consilierii judeteni giurgiuveni este acela privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Lucrari de amenajare si modernizare curte interioara Spitalul Judetean de…

- Consiliul Județean Giurgiu continua procesul de modernizare al Spitalului Județean de Urgența Giurgiu. Unitatea medicala a fost dotata cu doua ecografe generale care au inlocuit ecografele din dotarea laboratorului de Radiologie și imagistica medicala, ce a fost folosit mai bine de zece ani și ecograful…

- ”Am avut onoarea sa particip, astazi, la o conferinta de presa, la Prefectura Giurgiu, alaturi de oaspeti de la Guvern, vicepremierul Paul Stanescu si secretarul de stat in Ministerul Dezvoltarii, Adrian Gadea. Ma bucur ca au raspuns prompt invitatiei senatorului Niculae Badalau si ca au venit, astazi,…

- Este anunțul facut de președintele Consiliului Județean, Marian Mina, care noteaza, pe pagina sa de facebook: ”Zi importanta pentru administratia din Giurgiu, joi, 19 aprilie! Vor veni intr-o vizita de lucru vicepremierul Paul Stanescu, ministrul de Interne, Carmen Dan, si secretarul de stat in Ministerul…