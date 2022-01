Stiri pe aceeasi tema

- Norma de hrana la Cantina de Ajutor Social a Primariei municipiului Suceava a crescut de la 1 ianuarie de la 12 lei la 15 lei pe zi, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Primaria Suceava este alaturi de persoanele nevoiașe și trebuie sa le ajutam sa treaca mai ușor peste probleme”, a spus Lungu. Situația…

- Centrul de evaluare a pacientilor COVID-19 infiintat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe ar putea deveni functional saptamana viitoare. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca medicii de familie vor juca un rol foarte important…

Bugetul municipiului Suceava pe anul 2022 este mai mare cu 2,5% fața de cel din 2021. Mai exact, el insumeaza 538,87 milioane de lei fața de 525 de milioane de lei anul trecut. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a precizat ca in acest an cei mai mulți bani din buget adica

- Primaria Suceava a mai primit de la bugetul de stat inca un milion de lei pentru Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”, a anunțat miercuri primarul Ion Lungu. ”Este un lucru bun. Cu cele 3 milioane de lei primite pana acum se fac in total 4 milioane ceea ce nu e rau deloc pentru teatrul nostru. Am […]…

- Municipalitatea suceveana a primit din Fondul de Rezerva aflat la dispoziția Guvernului suma de 5 milioane de lei pentru cheltuieli curente și de capital, a anunțat primarul Ion Lungu. El a subliniat ca in acest an Primaria Suceava a atras de la Fondul de Rezerva al Guvernului in jur de 23 de milioane…

- In ședința de Consiliu Județean din data de 26 noiembrie, in atenția consilierilor județeni se va afla și un proiect de hotarare care face referire la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș”. Este vorba despre proiectul de hotarare privind aprobarea unor masuri temporare de prevenire și…

- Primaria Suceava organizeaza ”Targul de Craciun” in centrul municipiului in perioada 26 noiembrie 2021-15 ianuarie 2022, a anunțat primarul Ion Lungu. El a aratat ca s-a obținut deja avizul de la Direcția de Sanatate Publica și a precizat ca intrarea se va face pe baza de certificat verde. ”Va fi un…