Stiri pe aceeasi tema

- O investitie de 216 milioane euro din fonduri nerambursabile, vizand modernizarea sistemului de transport al energiei termice din Capitala, a fost aprobata de Comisia Europeana, a anuntat vineri Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). "Proiectul care sta la baza investitiei…

- PSD a transmis ca noua campanie de informare lansata joi de Guvernul condus de Florin Cițu „nu fac decat sa erodeze si mai mult increderea populației in acțiunile si mesajele Guvernului privind vaccinarea”.„PSD considera ca declarația prim-ministrului Florin Vasile Citu prin care neaga asumarea anterioara…

- In direct la GSP Live, Alexandru Meszar (50 de ani), finanțatorul UTA, a dezvaluit ca FCSB datoreaza clubului sau 150.000 de euro in urma transferului lui Dennis Man la Parma. George Becali a refuzat sa plateasca aceasta diferența. In ianuarie 2021, Dennis Man se transfera de la FCSB la Parma pentru…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat, in cadrul ședinței ordinare desfașurate miercuri, 31 martie 2021, repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a sumei de 27.134.000 de lei corespunzatoare... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- E.ON Energie Romania demareaza luna aceasta lucrarile de execuție pentru eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public al orașului Gataia și al localitații componente Sculia, din județul Timiș. Valoarea contractului atribuit prin licitație companiei este de 8.249.984,77 lei fara TVA (circa…

- Cel mai modern centru multicultural din Romania va fi realizat in cartierul Kuncz grație unei finanțari europene atrasa de Grupul de Acțiune Locala (GAL) Timișoara, condus de catre Catalin Tiuch. Investiția se ridica la 1,5 milioane de euro. Problema este ca in Kuncz, cel mai vitregit cartier al orașului,…

- O premiera pentru Romania este și aprobarea in doar trei luni a proiectului, prin care va fi implementata o tehnologie de ultima ora, ce va permite transformarea gunoiului in ingrasamant pentru agricultura si in energie electrica. Județul Galati va beneficia in viitorul apropiat de un sistem de gestionare…

- Viceprimarul Constantei a transmis ca in acest an se vor amenaja o mie de locuri noi de parcare prin demolarea garajelor.Identificam locuri noi de parcare, parcari publice.Pana la finalul anului 2021 vor aparea aceste noi locuri de parcare, a transmis Rusu. ...