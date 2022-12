Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea achizitioneaza servicii de transport rutier specializat de pasageri, pentru pacienti dializati (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Ofertant castigator este SC Romprim SA, contractul, din data de 10 noiembrie a.c., avand valoarea de 1.278.631 lei. Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit contractul "Autospeciala de stins incendii cu apa si spuma de capacitate mareldquo;,achizitia fiind atribuita…

- Șapte medici de la Spitalul Județean din Galați, cercetați pentru ucidere din culpa, se afla sub control judiciar pentru 60 de zile. Doctorii au primit decizia din partea procurorilor, dupa ce ajuns in atenția acestora, in urma cu un an, cand doi pacienți pe care ii aveau medicii in grija au murit in…

- Achizitia vizeaza lemn de foc categoria A, pe raza de activitate a SRCF Constanta, in 96 de locatii din patru judete. CNCF CSR SA Sucursala Regionala CF Constanta Unitate Operationala a atribuit contractul "Combustibil solid lemn de focldquo;, tipul procedurii fiind negociere fara publicare prealabila.…

- Contractul are data 27 septembrie a.c., e in valoare de 3.416.000 lei, iar ofertant castigator este Shimadzu Handelsgesellschaft mbH, firma care are adresa in Austria.Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta a atribuit contractul "Furnizare de echipamente de laborator de…

- Valoarea totala a achizitiei fara TVA este 1.634.703 lei, data acordurilor cadru de furnizare fiind 6 septembrie a.c. Garda de Coasta a atribuit contractul de "Echipamente de protectie balistica si chimicaldquo;, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire la anunt de participare. Contractul este…

- Materialele sunt pentru asigurarea protectiei personalului de specialitate impotriva patrunderilor agentilor biologici inalt patogeni si substante chimice, decontaminante.Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea a atribuit contractul "Echipamente de protectie in vederea asigurarii protectiei personalului…

- Cei doi pacienti infectati cu virusul West Nile si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Braila au decedat, a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Gabriel Ciochina.