- Ca tot se frasuiesc, majoritatea cu lacrimi de crocodil, toti politicienii ca mor acum de grija Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Acum, abia acum, dupa o tragedie care a insemnat 12 morti – bilantul tragic a ajuns joi, 19 noiembrie, la 12 dupa ce o femeie, transferata din iadul de la ATI,…

- ■ aceste module sunt prevazute cu sursa de incalzire si vor inlocui corturile de triaj Patru module prevazute cu surse de incalzire vor fi amplasate in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt, acestea urmand sa inlocuiasca existentele corturi de triaj epidemiologic. „Pe 18 noiembrie a.c,…

- ■ initial va functiona la etajul IV, in locul sectiei Obstetrica si Ginecologie, apoi in spatiul sectiei dializa Nefromed O comisie mixta a identificat, marti, 17 noiembrie, spatiile din Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt in care poate functiona sectia ATI, dupa ce un tragic incendiu, soldat…

- Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt va avea un nou manager interimar in persoana Cristinei Atanasoaie Iacob. Aceasta a mai ocupat functiile de director medical si chiar manager al SJN, in urma cu trei ani. Conform unor informatii neoficiale, Atanasoaie a fost aleasa in urma unui vot exprimat de…

- Procurorii efectueaza duminica seara, 15 noiembrie, perchezitii la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, anchetatorii ridicand mai multe documente legate de activitatea Sectiei ATI, conform unor surse neoficiale. Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de ucidere…

- Tragedia care a survenit dupa incendiul de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, izbucnit sambata, 14 noiembrie, capata proportii: in acest moment sunt comunicate 8 decese, iar 9 persoane sunt in stare critica. Supravietuitorii vor fi transferati la spitalul de la Letcani. Ministrul sanatatii,…

- Incendiul izbucnit sambata, 14 noiembrie, la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt a dus la o tragedie de mari proportii: 7 pacienti au decedat, iar un alt pacient si medicul de garda sunt in stare grava. “Sambata seara, in jurul orei 18.30, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Piatra…

- ■ brusc un strigat sparge linistea: ”doamna asistenta, alooo, veniti repede ca moare un coleg in salon“ ■ Ne linistim, dau sa inchid becul: “Nu stinge becul“, striga toti la mine ■ Un pacient diagnosticat cu Covid 19 si internat in Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt a povestit, prin intermediul…