Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți medici de familie si din ambulatorii de specialitate protesteaza miercuri in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, nemultumiti de scaderea valorii punctului per serviciu. Un protest este programat joi și la Cluj.

- Liber la angajari in Sanatate. Au fost deblocate aproape 8.000 de posturi de medici, asistente și alte categorii Liber la angajari in Sanatate: Angajarile pentru aproape 8000 de posturi in sanatate si asistenta sociala vor fi deblocate, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. „Toate spitalele importante…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se deblocheaza angajarile din Sanatate și Asistența Sociala, astfel ca toate spitalele care au deficit vor putea face angajari. ”Așa cum am promis, deblocam astazi angajarile pentru aproape 8.000 de posturi in Sanatate și Asistența Sociala! Astfel, toate spitalele…

- Federatia SANITAS din Romania face un apel public catre toate organizatiile sindicale din Sanatate si Asistenta sociala in acest moment crucial in care toti se confrunta cu probleme grave in ceea ce priveste conditiile de munca, remuneratia si siguranta angajatilor pe care ii reprezinta. "Din pacate,…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a pledat pentru deblocarea posturilor din sistemul sanitar, astfel incat cei aproximativ 4.000 de medici care au terminat, la sfarsitul anului trecut, rezidentiatul si pentru a caror pregatire au fost investite milioane de euro sa ramana sa lucreze in Romania…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 28 decembrie 2023:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule…

- Blocul Național Sindical informeaza ca ieri, 7 decembrie 2023, dupa ora pranzului președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul…