9 total views Spitalul de Psihiatrie de la Dragoesti este o unitate medicala aflata in coordonarea Consiliului Județean Valcea, o unitate in care in ultimii doi, trei ani s-a investit in modernizare și aparatura de specialitate. Și aici se investesc bani de la bugetul local al județului, bani europeni sau guvernamentali. An de an, aici s-au facut investiții care sa aduca beneficii pentru pacienți, pentru cadrele medicale, dar și pentru aparținatori. Pana in prezent, Consiliul Județean a investit cca 1 milion euro, și promite ca va continua sa aloce și alte fonduri, pana la terminarea investițiilor,…