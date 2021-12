Spitalul de Recuperare se aprovizionează cu proteze de genunchi Spitalul Clinic de Recuperare cumpara la finalul acestui an proteze ortopedice si implanturi chirurgicale in valoare aproximativa de 720.000 de lei. Procedura de atribuire este procedura simplificata online fara etapa finala de licitatie electronica cu incheierea unui acord cadru pe 48 de luni, iar criteriul de atribuire a contractului este pretul cel mai scazut. Protezele ortopedice sunt mai exact proteze unicompartimentale de genunchi cu componenta femurala si tibiala cimentata si componenta meniscala mobila. Protezele trebuie sa aiba o garantie a sterilizarii de 10 ani si minimum 5 ani de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

