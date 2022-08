Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu exista spitale fara antivirale utilizate pentru pacientii diagnosticati cu COVID, precizand ca a crescut consumul acestora si autoritatile au contactat deja producatorii pentru refacerea rapida a stocurilor. Ministrului a precizat ca antiviralele…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a anuntat, luni, ca a fost declarat focar COVID-19 activ la un hotel din Buzias, unde au fost depistate sase cazuri de infectari cu virusul SARS-CoV-2, toate provenind din randul beneficiarilor, potrivit Agerpres.Focarul se afla sub supraveghere epidemiologica.…

- ALBA: 11 cazuri COVID in județ, dupa 87 de testari. Situația infectarilor pe localitați, 11 iulie Au fost inregistrate 11 cazuri COVID noi, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) luni, 11 iulie. In județ sunt 144 cazuri active, in total.…

- La ultima vizita a evaluatorilor Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS), Spitalul de Neurochirurgie din Iasi a fost acreditat in categoria a IV-a, „acreditat cu incredere redusa". Intre timp, reprezentantii unitatii medicale sustin ca au indeplinit planul de conformare,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava a transmis, miercuri, o atentionare pentru populatie si toate unitatile medicale din judet, dupa ce in Republica Moldova a fost depistat in probe de apa microbul care produce holera.

- Liderul liberalilor botoșaneni, Costel Șoptica, a organizat astazi o conferința de presa in cadrul careia i-a mulțumit public Monicai Adascaliței pentru intreaga activitate depusa la conducerea Direcției de Sanatate Publica (DSP).

- Arad. In urma concursului pentru funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad care a avut loc ieri, comisia a decis ca cel mai bun proiect de management aparține actualului manager, Florina Ionescu. Lucrarea acesteia a fost notata cu 9,58.