- Primele 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 au ajuns vineri in Romania vineri, in Vama Nadlac 2. Vaccinul așteptat de toata Planeta a ajuns și in Romania. Autoritațile au anunțat cum se va desfașura campania de vaccinare și cine va fi primul roman vaccinat anti-COVID. Sambata, 26 decembrie,…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta principalele activitati din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfasurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic si medical pentru receptionarea…

- Numarul paturilor de terapie intensiva din spitalele din București destinate pacienților cu COVID -19 va fi suplimentat cu peste 100 paturi, dupa evaluarea ministrului Sanatații, Nelu Tataru și a șefului Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, anunța MEDIAFAX.Tataru și Arafat…

- Evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sunt interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus, a declarat, marti seara, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…