Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 57 de ani, din Moțaței, a fost confirmat cu infecție cu virusul West Nile, au anunțat reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Dolj, anunța Agenția de presa Rador. Barbatul a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, cu evolutie clinica favorabila. Infectia…

- Un cuplu din Iasi a murit dupa ce a dormit in camera in care au folosit spray de insecte inainte de culcare. Li s-a facut rau peste noapte si, chiar daca au ajuns in viata la spital, medicii nu i-au mai putut salva, informeaza Antena3. Cazul vine la putin timp dupa ce doi soti din Dolj au murit dupa…

- Doi soti din Iasi si-au pierdut viata dupa ce au dormit in camera in care au folosit spray de insecte inainte de culcare. Li s-a facut rau peste noapte, si chiar daca au ajuns ulterior la spital, medicii nu i-au mai putut salva. Cazul vine la putin timp dupa ce doi soti din Dolj au murit dupa ce au…

- Un nou azil cu probleme grave a fost descoperit ieri in Romania. Este vorba de un centru privat din satul Bardești, comuna Santana de Mureș, care aparține unei asociații și care adapostea la subsol, in condiții improprii, șapte persoane cu dizabilitați, scrie Rador.Autoritațile au fost alertate prin…

- Un detinut a fost adus la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iasi dupa ce a inghitit componenta unei unghiere, pentru extragerea corpului strain medicii efectuand o interventie cu ajutorul endoscopiei, potrivit Agerpres.Echipa de endoscopie interventionala a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie…

- Consiliul Județean Iași a finalizat lucrarile de reabilitare și modernizare la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sf. Maria” Iași. In acest sens, a fost organizat un eveniment prin care a fost inaugurat obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic de Urgența pentru…

- Autoritatile au evacuat 150 de persoane din comunele Cernatesti si Grecesti, alte 25 de persoane din satul Rasnicu Oghian, comuna Cernatesti, ramanand izolate in urma inundatiilor din ultimele zile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, potrivit Agerpres."In contextul instituirii…