- O noua etapa in campania de vaccinare va incepe in urmatoarea perioada pentru imunizarea a 28 de milioane de copii.Autorizarea de urgența din partea FDA (Agenția SUA pentru Medicamente) a fost acordata dupa o analiza atenta a rezultatelor studiilor clinice efectuate de Pfizer pe cateva mii de copii,…

- DEZBATERE SALVAȚI COPIII ROMANIA Spitalele de pediatrie sunt sub presiunea pandemiei de COVID-19 și, cu toate ca manifestarile bolii sunt mai ușoare la copii decat in cazul adulților, sunt și factori de risc. Despre aceștia, precum și despre nevoia de resursa umana calificata – asistente, medici – care…

- Ieri, 13 copii pozitivi erau internati la Spitalul de Pediatrie. Numarul copiilor depistati pozitiv cu SARS-CoV-2 se mentine ridicat in continuare in judetul Iasi. Ieri, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se aflau internati 13 pacienti pozitivi, cu varste cuprinse intre o luna si 15 ani. Medicii…

- Numarul copiilor depistati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 si care au nevoie de internare in Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi este in continua crestere in ultima perioada. Ieri, in zona rosie a unitatii medicale se aflau 16 pacienti, dintre care 3 aveau nevoie de ingrijire in ATI. „Avand in…

- Ministerul Sanatații a decis ca, incepand de astazi, in unitatile sanitare cu paturi care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, sa se poata asigura asistenta medicala și pentru parinții/insotitorii copiilor, daca aceștia sunt cazuri suspecte sau confirmate de COVID-19. „In situatia…

- Ministerul Sanatații a decis ca, incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala și pentru insotitorii (parinții) copiilor, daca aceștia sunt cazuri suspecte sau confirmate de COVID-19.…

- Ministerul Sanatatii: Parintii infectati cu virusul SARS CoV 2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta…

- In secțiile COVID-19 din spitalele de copii din Capitala, numarul celor internați este deja aproape de capacitatea maxima. La cel mai mare spital de pediatrie din țara, Grigore Alexandrescu, nu mai sunt paturi libere la Terapie Intensiva, dupa ce mulți copii, unii de doar cateva luni, au facut forme…