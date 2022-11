SPIT Constanta: Anunt proiect HCL impozite si taxe 2023

In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, referitoare la participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunostinta publicarea in data de 08.11.2022 a Proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor la nivelul municipiului Constan ...