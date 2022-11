In perioada 18 -20 noiembrie, la Sun Plaza, bucureștenii pot face spirometrii gratuite in principal pentru evaluarea funcției pulmonare, anunța Societatea Romana de Pneumologie. „Ne dorim ca pacientul sa ajunga din timp la medicul specialist, deoarece in spatele unei probleme respiratorii se pot ascunde probleme care pot deveni invalidante sau care pot pune viața in pericol. De aceea, in acest weekend, 18-20 noiembrie, SRP reia campaniile de spirometrii gratuite pe care obișnuia sa le faca inainte de pandemie. Mai mult, SRP vine in sprijinul pacienților romani cu site-ul Casa Pneumologilor , cu…