Spirometrii gratuite în Parcul Tineretului Aproximativ 6% dintre romani au astm. La nivel mondial, astmul afecteaza 235 de milioane de persoane. Costul total anual al astmului in Europa a fost estimat la 19,3miliarde de euro. Deși nu poate fi vindecat, acesta poate fi ținut sub control prin reducerea și prevenirea episoadelor de astm. Daca unii factori de risc nu pot fi controlați (cum ar fi sexul – femeile fac mai des astm decat barbații – sau istoricul familial de alergii sau astm bronșic), exista alții care ar putea fi evitați (fumatul, factorii de mediu, praful, gandacii, acarienii). Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

