Stiri pe aceeasi tema

- CIFRE… Vasluiul este unul dintre cele mai putin afectate judete din Romania cand vine vorba despre coronavirus. Autoritatile sanitare au decis impunerea unor restrictii locale, astfel incat in majoritatea localitatilor situatia pare a fi tinuta sub control. La nivel national, din cele 41 de judete,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 și 2,3 pe Richter au avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Vrancea, informeaza Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF). Primul seism s-a produs la ora 2.36, la adancimea de 144 kilometri. Cutremurul a…

- Un barbat de 29 de ani a injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica, cu un cuțit, trei tineri, cu varste cuprinse intre 22 și 35 ani, toți din judetul Iași, pe o strada din localitatea Frumușica, județul Botoșani. „Cercetarile efectuate au stabilit ca victimele se deplasasera la domiciliul autorului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Vaslui a adoptat o noua hotarare prin care se aproba suspendarea cursurilor școlare organizate in scenariul nr. 1 și 2 in 53 de clase din 13 unitați de invațamant. Motivul il reprezinta confirmare unor cazuri noi de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, iar…

- ALARMANT… Vasluiul a inregistrat, in ultimele 24 de ore, nu mai putin de 104 noi imbolnaviri cu Covid 19. Judetul se claseaza azi pe primul loc intre judete, dupa Bucuresti, unde au fost 209 persoane testate pozitiv, in doar o singura zi. Cifra care arata ritmul imbolnavirilor in judetul Vaslui este…

- GOLANIE… Dumitru Buzatu face ultima sa aroganta. L-a demis din functie pe viceprimarul Negrestiului, Radu Morosanu, cu cinci zile inainte de a i se termina mandatul. Culmea, aceasta demitere s-a consumat cand acesta era in concediu. Supararea baronului Buzatu vine dupa ce Radu Morosanu a decis sa candideze…

- ALERTA… Prima saptamana de scoala in pandemie aduce si primele cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in randul elevilor si profesorilor de la scolile din judetul Vaslui. Pana ieri, 9 elevi si 10 profesori din tot judetul, infectati, au fost spitalizati la Barlad, dupa ce au fost confirmati cu virusul…

- SE APROPIE SCHIMBAREA… Zilele lui Dumitru Buzatu la conducerea Consiliului Judetean sunt numarate. Zilele in care vasluienii au stat in saracie si in umilinta se apropie de sfarsit. Marius Arcaleanu, candidatul PNL la Consiliul Judetean, este convins ca 27 septembrie va fi o zi istorica, o zi in care…