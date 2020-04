Stiri pe aceeasi tema

- „Asia Express”, sezonul 3, a fost din nou lider de audiența, dupa ce, marți seara, 14 aprilie, romanii au fost cu ochii pe show. Ediția a marcat o premiera in istoria emisiunii. Speak a cerut-o in casatorie pe Ștefania.

- Speak a facut pasul cel mare! Și nu oricum, i-a oferit inelul de logodna iubitei sale, ȘTefania, chiar in timpul filmarilor la emisiunea Asia Express: Drumul Comorilor. Dupa ce au citit scrisorile pe care și le-au scris unul altuia cu puțin timp inainte, Speak și-a imbrațișat iubita și a scos inelul.…

- Editia „Asia Express”, sezonul 3, difuzata aseara, la Antena 1, a stabilit un nou record de audiența la nivelul categoriei divertisment – reality show, fiind cel mai bun produs de acest timp din Romania.

- ASIA EXPRESS 2020. Marți seara, de la 20:00, la Asia Express - Drumul Comorilor, cursa pentru ultima șansa se desfașoara in deșert. Ultimele doua echipe ajunse la punctul de control in ediția de luni se vor califica automat, in vreme ce o a treia echipa se va alatura in urma sesiunii de votare.…

- A treia etapa de pe Drumul Comorilor i-a provocat pe concurenții Asia Express sa iși depașeasca limitele, caci, dupa cum au descoperit pana acum, confortul nu este sinonim cu conceptul celui mai dur...

- Asia Express, sezon 3, episod 5. Speak și iubita lui, Ștefania, s-au certat in mijlocul strazii. „Ma iau nervii. Imi vine sa-ți dau cu ochelarii in cap!”, i-a spus Ștefania iubitului ei.

- Incepand de maine, 15 februarie, telespectatorii Antena 1 vor incepe sa vada cum se descurca concurenții celui de-al treilea sezon „Asia Express”. Inainte insa, i-am intrebat pe Ștefania și Speak, singurul cuplu din emisiune, despre experiența din Asia și cat de mult s-a schimbat relația lor dupa participare.…

- Speak și Ștefania au avut mereu o relație ceva mai atipica. Cei doi, tot timpul puși pe șotii, au o iubire tanara și ușor nebunatica. Dar pentru ei, este rețeta succesului. Așadar, in timp ce unele cupluri se destrama in condiții de stres, pentru Speak și Ștefania este cu totul altfel. Dragostea lor…