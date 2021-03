Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, spune ca modul in care dispecerul de la Ambulanța a vorbit cu doi parinți din Cluj, care solicitasera ajutor la 112, este „inacceptabil”. El spune ca, deși nu era o urgența, situația putea fi rezolvata trimițand un echipaj pentru a consulta fetița la domiciliu. Citiți detalii aici: https://www.satmareanul.net/2021/02/16/parintii-unui-bebelus-umiliti-de-dispecerul-de-la-ambulanta-acestia-au-facut-publica-discutia/…

- Un barbat de 26 de ani, un om al strazii fara adapost, a fost injunghiat vineri seara, cu un cutit, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Tanarul a pierdut mult sange in urma atacului, astfel ca a decedat in ambulanta care a sosit pentru a-i acorda primul ajutor, potrivit Opinia Timișoarei.ro .…

- In momentul de fața, județul Cluj are 12 centre comunitare pentru vaccinarea anti-COVID și nu sunt deschise și altele, din cauza lipsei de doze de vaccin. Totuși, nevoia de vaccinare in Cluj este mare, astfel ca prefectul a anunțat solicitarea facuta pentru primirea unor doze suplimentare in județul…

- O femeie din Sic a murit dupa ce s-a simțit rau și a fost dusa la spitalul din Gherla, unde a fost ținuta ore in șir in containerul de triaj, iar apoi a fost plimbata pe la spitale. In seara zilei de 10 ianuarie, familia femeii de 76 de ani a chemat un echipaj de ambulanța la Sic, pentru ca aceasta…

- O familie este acum in doliu, dupa ce o femeie din Sic a decedat. La spital la Gherla a așteptat cinci ore o ambulanța, sa o duca la Cluj. In ultima perioada, echipajele medicale sunt reținute de tot mai multe solicitari de testare pentru Covid. In seara zilei de 10 ianuarie s-a solicitat un echipaj…

- Un politist in varsta de 50 ani se afla in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, in urma unui grav accident rutier petrecut vineri dimineata, 1 ianuarie 2021, pe un drum din Olt. O ambulanta si o autospeciala de politie s-au ciocnit.

- Floreștenii au semnalat ca un grup de colindatori a fost luat de poliție și dus la secție, in timp ce se aflau pe domeniul public și colindau. ”Mi-e greu sa ințeleg ce fel de oameni traiesc in sat. Miercuri, pe Eroilor, un grup de colindatori imbracați tradițional, cu urs și toate cele, a fost oprit…

- O femeie a murit la Spitalul Victor Babeș dupa ce un brancardier ar fi scos tuburile cu care fusese intubata, din greșeala. Brancardierul ar fi trebuit sa faca aceasta procedura la o alta persoana care era decedata deja, insa el nu s-ar fi uitat pe monitorul care indica semnele vitale.La solicitarea…