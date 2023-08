Stiri pe aceeasi tema

- In scrisoarea deschisa adresata premierului Marcel Ciolacu, ministrului de Finante, Marcel Bolos, ministrului Economiei, Radu-Stefan Oprea, reprezentantii asociatiei Spirits Romania, organism reprezentativ al producatorilor si distribuitorilor de bauturi spirtoase din Romania, isi arata ingrijorarea…

- ”Incasarile la bugetul de stat din acciza la alcool etilic au scazut cu 2,6% in primele 6 luni ale anului 2023 comparativ cu perioada similara din 2022 (de la 379.46 milioane lei, la 369.68 milioane de lei), in pofida unei cresteri agregate de 11% a accizei in anul 2022”, potrivit asociatiei Spirits…

- Județul Alba se bucura de o fertilitate naturala a solului și de condiții climatice favorabile, ceea ce il face potrivit pentru cultivarea unei game variate de legume și fructe. Cu toate acestea, mulți producatori locali se confrunta cu dificultați in promovarea și comercializarea produselor lor. Acest…

- Coaliția PSD-PNL negociaza in aceste zile un mega-pachet de masuri fiscale, creșteri de taxe și impozite, care ar urma sa fie aplicate fie de la 1 august, fie de la 1 septembrie, pentru a acoperi gaura bugetara de cateva zeci de miliarde de lei. Unele creșteri de taxe și impozite sunt complet noi, cum…

- Coaliția urmeaza sa se decida asupra modificarilor fiscale care sa acopere gaura bugetara. Conform unor surse oficiale, ar fi vorba despre o gaura de 40 miliarde lei, din care 20 miliarde lei pe venituri și tot atat pe cheltuieli.

- Brașovul devine primul oraș din Romania care lanseaza o inițiativa puternica impotriva speculanților din piețe, susținand ferm producatorii agricoli autentici. Inspectorii Serviciului de Administrare Piețe vor efectua controale pe terenurile cultivatorilor pentru a se asigura ca produsele care ajung…

- Sindicaliștii din educație au anunțat ca sunt nemulțumiți de OUG pentru creșterea salariilor profesorilor și ca greva continua. Ei au cerut, din nou, Guvernului ca salariul unui debutant sa fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economice, iar salarizarea intregului persondal didactic de predare…

- Dupa cum se vehicula inca de la finalul lunii aprilie, Guvernul Romaniei vrea sa faca economii la bugetul de stat intervenind peste autoritațile locale. Vineri, 12 mai, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a anunțat ca Guvernul a adoptat ordonanța de urgența privind reducerea cheltuielilor bugetare.