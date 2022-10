Spionajul ucrainean dezvăluie strategia Rusiei în orașul-cheie Herson. Zelenski avertizează că urmează cea mai grea iarnă Rusia trimite tot mai multe trupe in orașul cheie Herson, din sudul Ucrainei. Pregatește strazile de aparare, spune șeful spionajului ucrainean. Rușii au luat Hersonul inca din primele zile ale razboiului, dar trupele ucrainene preseaza tot mai mult. Autoritațile de ocupație au anunțat ca vor inființa și unitați de miliție, carora barbații vor avea "oportunitatea" sa li se alature. De fapt, ar fi o campanie deghizata de recrutare a populației locale - spun ucrainenii. De asemenea, rușii au ordonat evacuarea a mii de civili. O infrangere la Herson ar fi un eșec major. Este capitala uneia dintre… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

