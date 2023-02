Stiri pe aceeasi tema

- Discursul-maraton susținut de președintele rus la Moscova a fost audiat, la fața locului, de un mercenar sarb declarat anterior indezirabil in Romania, la sesizarea Serviciului Roman de Informații, SRI.

- Bratislav Zivkovic, un cetațean sarb declarat indezirabil in Romania, a fost observat printre aleșii și oficialii de rang inalt ruși care au asistat la discursul privind starea Rusiei susținut marți de Vladimir Putin.

Casa Alba anunța ca discursul lui Joe Biden din Polonia nu va fi un raspuns la atacurile lansate de Vladimir Putin in urma cu puțin timp, la adresa NATO și SUA.

