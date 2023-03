Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 27 de ani a fost agresata fizic si sechestrata de sotul ei. Totul s-a intamplat, azi, in jurul orei 10, pe strada Senina din Cluj-Napoca. „La data de 19 martie a.c., in jurul orei 10.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la SNUAU 112, despre faptul…

- Sub greutatea zapezii depuse s-au rupt zeci de copaci in judetul Cluj. O interventie a pompierilor a avut loc si pe strada Parang din Cluj-Napoca. Ninsorile abundente au afectat inclusiv liniile de transport a energiei electrice.

- Un clujean de 87 de ani și-a pus capat zilelor, dupa ce s-a aruncat de la etajul 6 al unui bloc de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989.La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 22.50, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat ar fi cazut pe trotuar de la etajul unui bloc,…

- Peste 20 de autoturisme parcate pe o strada din municipiul Cluj-Napoca au fost gasite cu geamurile sparte si bunurile din interior ravasite. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat, relateaza Știri de Cluj , careia preia informații oferite de IPJ. Situația a fost raportata…

- In noaptea de 20 spre 21 februarie au fost intensificari puternice ale vantului in Piatra Neamț, lucru anunțat și de avertizarile meteo emise de ANM. „Nu s-au inregistrat pagube foarte mari noaptea trecuta din cauza vantului puternic. Poliția Locala, impreuna cu Biroul pentru Situații de Urgența au…

- Doi barbați din Florești au fost reținuți dupa ce au spart o casa de pe strada Kos Karoly, din Cluj-Napoca. Cei doi au patruns ”in perioada 2 - 15 ianuarie a.c., prin escaladarea și spargerea unei ferestre, ar fi patruns intr-un imobil situat pe strada Kos Karoly din municipiul Cluj-Napoca, de unde…

- Un accident soldat cu ranirea a trei persoane s-a produs pe strada Buna Ziua.”La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 16.40, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Buna Ziua, din municipiul Cluj-Napoca.Din primele informații, reiese faptul ca un barbat in varsta…

- Scene hilare au avut loc vineri seara in municipiul Dej. Un tanar de 19 ani a ajuns la spital in urma unui accident rutier. El a vrut sa traverseze strada pe trecerea pentru pietoni, dar a fost accidentat de o mașina condusa de o șoferița tot in varsta de 19 ani. Polițiștii au stabilit ca pietonul era…