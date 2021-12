Sperma celor nevaccinați, noul bitcoin al mișcării antivaccin Dezvoltatorii sunt convinși ca vor salva omenirea cu criptomoneda lor. Și propriile buzunare. Un nou grup numit Unvaxxed Sperm, format la inceputul lunii decembrie pe rețelele de socializare, a gasit un nou filon in lupta impotriva vaccinarii: o criptomoneda indexata la valoarea spermei și a ovulelor persoanelor nevaccinate. A "TRUMP WON" flag and a sign […] The post Sperma celor nevaccinați, noul bitcoin al mișcarii antivaccin first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

