Stiri pe aceeasi tema

- Olanda a confirmat duminica 13 cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului in randul celor 61 de pasageri testati pozitiv la COVID-19 dupa ce au sosit vineri cu doua zboruri din Africa de Sud, transmite Reuters. Exista posibilitatea ca in randul acestora si altii sa fie infectati cu aceasta…

- Avertismentul ECDC: Riscul ca varianta Omicron sa se raspandeasca in Europa este de la „ridicat la foarte ridicat” Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, depistata in Africa de Sud și denumita Omicron, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara…

- Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, denumita Omicron și depistata in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care formuleaza și o serie

- Riscul ca noua tulpina mutanta de coronavirus, denumita Omicron și depistata in Africa de Sud, sa se raspandeasca in Europa este „de la ridicat la foarte ridicat”, a anuntat vineri seara Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), care formuleaza și o serie de recomandari pentru țarile…

- Sezonul gripal care vine ar putea fi unul sever, iar acesta adaugat pandemiei COVID-19 risca sa determine ”consecinte serioase” prin presiunea suplimentara asupra sistemului sanitar, atentioneaza Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDS), relateaza marti Politico.eu. In Croatia, de…

- Sezonul gripal care vine ar putea fi unul sever, iar acesta adaugat pandemiei COVID-19 risca sa determine „consecinte serioase” prin presiunea suplimentara asupra sistemului sanitar, atentioneaza Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), relateaza Politico.eu.

- Slovacia, Insulele Feroe, Singapore și Leshoto au trecut in zona rosie, din cauza incidentei ridicate de COVID, potrivit listei actualizate joi seara de Comitetul Național pentru situații de Urgența (CNSU). Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord și Belarus au intrat in zona galbena, iar Norvegia și…

- Medicamentul Tocilizumab (anticorp monoclonal umanizat), folosit in tratarea bolnavilor cu covid intubați in ATI, este acum disponibil pentru pacienții gravi din Neamț. Dupa depașirea problemelor de aprovizionare de la producator, din luna septembrie și pe fondul noului val de imbolnaviri, Ministerul…