In cursul unei convorbiri telefonice cu generalul Mark A. Milley, comandantul Statului Major Interarme de la Pentagon, șeful forțelor armate ale Ucrainei a reiterat apelul Kievului cu privire la intarirea apararii spațiului aerian al țarii sale dupa ce Rusia a lansat un baraj mortal cu rachete supersonice, informeaza washingtonpost.com.

„Am subliniat problema armamentului de care Ucraina are nevoie in apararea sa, respectiv, muniție și echipamente”, a declarat generalul ucrainean Valeri Zalujni, dupa cum reiese din transcrierea convorbirii din ucraineana. Conflictul, care dureaza de un an de…