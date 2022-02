Stiri pe aceeasi tema

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, dupa cum a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD. “Suntem gata sa luam o decizie”, a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO…

- Zilele urmatoare vor fi cruciale în privința confruntarii Rusia-Occident pe tema Ucrainei, a spus președintele francez Emmanuel Macron dupa întâlnirea de luni cu Vladimir Putin, care a sugerat ca au fost înregistrate unele progrese în cadrul negocierilor, transmite Reuters.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania este pregatita sa trimita trupe suplimentare în Țarile Baltice, dar ”nu livram arme în zonele de criza și nici nu livram arme letale în Ucraina”, relateaza AFP. „Suntem gata sa facem tot ce…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat duminica ca Germania este pregatita sa trimita trupe suplimentare în Țarile Baltice, dar ”nu livram arme în zonele de criza și nici nu livram arme letale în Ucraina”, relateaza AFP.„Suntem gata sa facem tot ce este necesar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a apreciat sambata ”angajamentul personal” al presedintelui francez Emmanuel Macron fata de strategia de ”disuasiune si dialog” a aliatilor occidentali in fata Rusiei, inaintea intalnirii pe care liderul de la Elysee o va avea luni la Moscova cu presedintele…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

- Riscul unui conflict in criza din Ucraina este real, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Comentariul a fost facut la Berlin, dupa discuții cu cancelarul german Olaf Scholz. Stoltenberg le-a spus reporterilor ca aliații NATO au cerut Rusiei „sa detensioneze și orice agresiune ulterioara…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…