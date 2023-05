”Suntem foarte aproape si sunt optimist”, a anuntat vineri seara presedintele american. ”Sper ca vom afla in aceasta noapte daca suntem fi in masura sa incheiem un acord”, a adaugat el. Acest acord – indispensabil ca republicanii sa accepte sa adopte prin vot, in Congres, o ridicare a plafonului datoriei publice a Statelor Unite – ar urma sa ”inghete” anumite cheltuieli, fara sa se atinga de bugetul alocat apararii si veteranilor, scriu The New York Times (NYT) si The Washington Post (WP). El ar permite o amanare cu doi ani a riscului unei intrari in incapacitate de plata – pana dupa urmatoarele…