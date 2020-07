Stiri pe aceeasi tema

- Durata medie de viata in Republica Moldova a inregistrat in 2019 cel mai inalt nivel din ultimii sase ani. Potrivit Biroului National de Statistica, anul trecut, moldovenii au trait in medie 70,9 ani, fata de 69,3 cat era in 2014.

- Durata medie a vietii in Republica Moldova, in anul 2019, a constituit 70,9 ani. In randul barbatilor aceasta a fost de 66,8 ani, iar la femei75,1 ani. Este sub media EU-28 (2018 – 81 de ani, Eurostat). Indicatorul speranta de viata la nastere in anul 2019 a crescut cu 0,3 ani comparativ cu anul precedent…

- CHIȘINAU, 18 iul – Sputnik. Mai puțin de 71 de ani – aceasta a fost, in medie, speranța de viața pentru moldoveni in 2019. Femeile au fost mai longevive decat barbații cu 3 ani și 3 luni. © Photo : Politia de FrontieraCe vor face in continuare moldovenii care au revenit in țara de peste hotare -…

- Fata de acum un deceniu, durata estimata a vietii active a unui roman a crescut cu 2,4 ani de la 31,4 ani in 2009 la 33,8 ani in 2019. In Romania, o femeie munceste in medie 30,3 de ani pe parcursul vietii active, in crestere cu 1,6 ani fata de anul 2009, in timp ce un barbat munceste in medie 37 ani,…

- În primul trimestrul al anului 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei - în scadere cu 2,3% fața de trimestrul patru al anului trecut. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistica (BNS). Cele mai mari salarii medii lunare s-au…

- De Ziua Europei, Biroul National de Statistica a publicat un studiu care prezinta situatia social-economica a Republicii Moldova in comparatie cu o medie a tarilor din Uniunea Europeana. Cercetarea vorbeste, printre altele, de speranta de viata, virsta mamelor la prima nastere sau numarul decedatilor…