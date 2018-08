Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea ating cote nebanuite. Public, Gabriela Firea nu a dorit sa spuna care sunt nemulțumirile, dar a precizat ca in cadrul partidului, cel mai probabil la proxima ședința a Comitetului Executiv, va explica ceea ce o nemulțumește. Tensiunile au izbucnit…

- Procurorii militari au cerut prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august , au precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, reprezentanti ai Parchetului Militar.

- Ludovic Orban a anuntat luni ca PNL va depune o plangere penala la Parchetul General impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a altor actori politici si guvernamentali care au fost implicati in lantul decizional care a dus la reprimarea brutala a manifestatiilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca premierul Viorica Dancila, ar trebui sa o demita pe ministrul de Interne, Carmen Dan, dar si pe prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, pentru ca altfel „inseamna ca este complice la tot ceea ce s-a intamplat”.

- "Declarația ministrului Daea reprezinta o gafa! Regret ca un ministru al Cabinetului PSD - ALDE a facut o asemenea declarație, deși sunt convins ca nu a existat nici cea mai mica intenție de a ofensa poporul evreu. Cu toate acestea, ii atrag public atenția ministrului agriculturii sa fie mai atent…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, weekend, ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, dar calitatea de functionar public sau european apare ca element de agravare in cazul mai multor infractiuni. Toader sustine ca si in Codul Penal din Romania…

- Pe vreme de canicula, temperaturile in transportul public devin insuportabile. 30 de grade de afara se simt inauntru ca cel puțin 40, iar daca adaugam la asta și lipsa de aer, calatoriile devin o problema pentru locuitorii Capitalei.