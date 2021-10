Spectacolul-performativ CTRL + Z vine la Cluj!

Stiri pe aceeasi tema

- Orange Romania a inregistrat, in trimestrul al treilea al anului, o cifra de afaceri in valoare de 273 milioane de euro, similara cu aceeași perioada a anului anterior. S-a inregistrat, totodata, o creștere a veniturilor din servicii datorita maririi bazei de clienți comparativ cu aceeași perioada a…

- Mai multe proteste au avut loc în România la începutul lunii octombrie. Motivul principal, restricțiile, vaccinarea împotriva coronavirusului și purtarea maștilor. Potrivit newsweek.ro, Catalin Berenghi, unul dintre organizatorii protestelor…

- Salariul unei secretare variaza extrem de mult in Romania, atat in funcție de marimea orașului in care activeaza, cat și in funcție de domeniul in care acționeaza compania la care lucreaza, arata datele colectate de Salario, comparatorul de prețuri realizat de catre eJobs . Trustul de presa Ringier,…

- iSTYLE Romania a deschis in centrul comercial Promenada Sibiu cel de-al 13-lea magazin al rețelei din Romania, și al 50-lea din Europa Centrala și de Est. Sibiul devine astfel cel mai nou reper de pe harta locațiilor iSTYLE unde clienții pot interacționa cu produsele Apple și serviciile conexe, pe langa…

- Preotul și profesorul Mihai Capșa Togan de la Biserica “Buna Vestire” din Sarata, Piatra Neamț a inițiat și organizat un mic festival de teatru muzical pentru copii și intreaga familie, ce are ca scop final ajutorarea copiilor din Centrul de zi Castani. In cadrul proiectului, maine, 19 septembrie, intre…

- Pus mereu pe glume, devenite virale pe internet, Mircea Bravo a hotarat ca e momentul sa treaca la un nivel superior și sa filmeze un film in toata regula. Este vorba despre comedia „Mirciulica”, un lung metraj cu filmari la Cluj-Napoca, Gherla și București, in regia lui Cristian Ilișuan. Producția…

- Un liceu din Cluj-Napoca si doua din Bucuresti ocupa primele pozitii in topul realizat in functie de media de admitere (40%), media de la examenul de BAC (30%), promovabilitatea la BAC (20%) si media rezultatelor obtinute la olimpiade (10%).

- Wizz Air anunta astazi doua noi rute din Bucuresti catre Gran Canaria (Insulele Canare), Spania si din Cluj-Napoca catre Billund, Danemarca. Zborurile vor avea loc in zilele de sambata pentru Gran Canaria si miercuri si duminica pentru Billund. Primul zbor catre Billund va decola pe 31 octombrie,…