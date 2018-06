Spectacolul "O scrisoare pierduta" revine pe scena Operei Nationale Bucuresti

Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 22 iunie, ora 18:30, "O scrisoare pierduta", opera in doua acte de Dan Dediu. Regia poarta semnatura lui Stefan Neagrau, scenografia a fost realizata de catre Viorica Petrovici, iar lighting design-ul de Cornel Dume. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare.



Opera "O scrisoare pierduta" de Dan Dediu a avut premiera absoluta la Opera Nationala Bucuresti in anul 2012 si este o transpunere in genul teatrului liric a celebrei piese omonime de I.L. Caragiale. Compusa cu mijloace moderne, cu un libret adaptat care nu afecteaza actiunea…