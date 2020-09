Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul Romaniei, Mirel Radoi, a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca rezultatul meciului cu Irlanda de Nord, 1-1, a fost o nedreptate. El spera ca formatia sa sa recupereze punctele in partida de luni, cu Austria. „Au simtit cu totii ca a fost o nedreptate cu Irlanda de Nord.…

- Selectionerul Romaniei , Mirel Radoi, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca nu va folosi primele doua partide din Liga Natiunilor, cu Irlanda de Nord si Austria, doar pentru a pregati barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda. „Sunt partide foarte importante pentru noi, incepe…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Gabriel Iancu, considera ca formatia pregatita de Mirel Radoi are puterea de a castiga grupa din care face parte in Liga Natiunilor, alaturi de reprezentativele Irlandei de Nord, Austriei si Norvegiei. „Sunt sigur ca putem castiga grupa de Liga Natiunilor. Am…

- Selectionerul Mirel Radoi debuteaza pe banca nationalei Romaniei in Liga Natiunilor, contra Irlandei de Nord, vineri, de la 21:45. Pe 7 septembrie, tricolorii se vor deplasa la Klagenfurt, unde vor juca impotriva Austriei, tot de la 21:45. Tricolorii iau startul in noua editie a Ligii Natiunilor, competitie…

- Cea de-a doua ediție a Ligii Națiunilor se pregatește sa ia startul joi, cele 55 de echipe participante in diviziile A, B, C și D fiind imparțite in 14 grupe. Romania este in grupa 1 din Divizia B, alaturi de Austria, Norvegia și Irlanda de Nord. ”Tricolorii” sunt cotați ca favoriți in prima partida,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale tricolorilor de pe teren propriu din Liga Națiunilor, in septembrie și octombrie. UEFA urmeaza sa valideze opțiunile. Vineri, 4 septembrie, reprezentativa pregatita de Mirel Radoi va debuta in grupa…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale Romaniei de pe teren propriu din Liga Natiunilor, in septembrie si octombrie. UEFA urmeaza sa valideze optiunile, noteaza frf.ro, potrivit news.ro.In 4 septembrie, tricolorii pregatiti de Mirel Radoi…

- FRF a ales stadioanele pe care Romania va disputa primele meciuri pe teren propriu din mandatul selecționerului Mirel Radoi: cu Irlanda de Nord și Austria. Primul meci al echipei naționale in noua era va avea loc pe 4 septembrie, la București, pe „Arena Naționala”, impotriva Irlandei de Nord. Pentru…