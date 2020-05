Spectacolul de balet "Lacul lebedelor", dedicat Romanilor de Pretutindeni Opera Nationala Bucuresti in parteneriat cu Administratia Prezidentiala si cu Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, dedica un spectacol romanilor aflati departe de tara.



De Ziua Romanilor de Pretutindeni ii sarbatorim pe toti conationalii care traiesc in afara granitelor Romaniei si le oferim un eveniment special cu prilejul sarbatoririi si impartasirii identitatii romanesti in intreaga lume.



Astfel, duminica, 31 mai 2020, incepand cu ora 18:30, Opera Nationala Bucuresti transmite, in cadrul Seri de Opera Online, spectacolul de balet "Lacul lebedelor" de Piotr Ilici… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

