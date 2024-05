Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Romania! A fost depistata prezența unor țanțari care raspandesc malaria in țara noatra. Medicii au tras un semnal de alarma, dupa ce acest tip de insecte au ajuns in Europa. Iata la ce pericole te poți expune din cauza lor!

- In ciuda veștilor bune, date de Guvern ca menține prețurile plafonate la gaze și energie, potrivit datelor Eurostat pe 2023, Romania este in top 3 cu cele mai mari tarife la gaze și electricitate. In schimb, țari precum Spania sau Danemarca au gasit soluții pentru a scadea tarifele. Pentru consumatorii…

- Romanii se afla in top 10, in clasamentul european la consumul de bauturi racoritoare. Sucurile sunt extrem de populare in țara noastra, Romania ocupand locul 7 in acest top, cu un volum de peste 3,7 miliarde de litri, arata datele asociatiei europene care reprezinta producatorii din industrie.Medicii…

- Spaniolii au ramas fara acces la aplicația de mesagerie instantanee Telegram, cel puțin pentru moment, dupa ce Inalta Curte din Spania a ordonat blocarea acesteia ca masura de precauție, noteaza Euronews. Judecatorul Santiago Pedraz a decis sa interzica temporar platforma dupa ce patru dintre principalele…

- Inflatia din tara noastra este la un nivel de care restul Europei a scapat inca de la inceputul anului. Avem o inflatie pentru luna februarie de 7,23%, intr-o usoara scadere fata de ianuarie. Chiar si asa, este cea mai mare dintre toate tarile europene, acolo unde media este de 2,6%.Principalul motiv…

- CINE SUNT ROMANII CARE NU PRIMESC A DOUA MAJORARE IN SEPTEMBRIEaprox. 3 milioane de romani primesc a doua majorareaprox. 1,6 milioane de romani raman cu indexarea de 13,8%indexarea cu inflația in anii viitori se va face la punctajul recalculatSURSA: REALITATEA PLUSSCHIMBARI URIAȘE, CUM SE CALCULEAZA…

- Prin analiza Unlock, BCR isi propune sa inteleaga mai bine deciziile financiare ale romanilor, explorand contexte precum Ziua Indragostitilor, pentru a capta dinamica financiara a celor care sunt intr-o relatie sau casatoriti. The post BANII IN CUPLU Pentru cați dintre romani banii reprezinta principalul…

- In interviul acordat pe 6 februarie jurnalistului american Tucker Carlson si difuzat in seara de 8 februarie, Vladimir Putin a spus ca fostul presedinte american George W. Bush a impins extinderea NATO din Europa de Est catre Ucraina, afirmand ca acesta a fost "un tip atat de dur", scrie Rador Radio…