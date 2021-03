Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, sotul in varsta de 99 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost transferat din nou intr-un spital privat dupa ce a suportat cu succes o interventie chirurgicala realizata pentru a trata o afectiune cardiaca, a anuntat vineri biroul de presa de la Palatul Buckingham,…

- Ducele de Edinburgh, in varsta de 99 de ani, a fost internat in spital marți seara, la recomandarea medicului sau. Ducele „nu se simțea bine”, potrivit Palatului Buckingham, citat de Daily Mail.

- Spectacolul "O haita de sfinti", de Neil LaBute, in regia lui Vlad Zamfirescu, va fi prezentat, sambata, in avanpremiera, la Sala "George Constantin" a Teatrului Nottara. Textul spune o poveste puternica, despre forta vietii si a mortii, despre pacate, despre o societate in deriva, in care e din ce…

- Sambata, 30 ianuarie 2021, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, il vor omagia pe scriitorul Ion Luca Caragiale, unul dintre cei mai indragiți și prolifici scriitori din literatura romana, al carui bust se afla pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia. „La Alba Iulia am reușit…

- Teatrul Nottara anunța ca de miercuri reia spectacolele cu public, sala de spectacole urmand sa funcționeze la o capacitate de 30%. „Dupa o lunga așteptare, Teatrul Nottara are bucuria sa iși...

- Regina Elisabeta a II-a si printul consort Philip au fost vaccinati impotriva COVID-19, a anuntat sambata Palatul Buckingham, potrivit Reuters si AFP.''Regina si Ducele de Edinburgh au primit astazi vaccinurile anti-COVID-19'', indica o declaratie a Palatului Buckingham.Regina Elisabeta are 94 de ani,…

- Te așteapta un weekend cu doua filme pline de fantezie, in feluri diferite: o aventura suprarealista marca Terry Gilliam și un romance fermecator de Abbas Kiarostami. Filmele sunt disponibile gratuit doar de la ora 20:00, pe teritoriul Romaniei. Abonații le pot accesa oricand. Eveniment susținut de…