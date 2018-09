Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Werner Iohannis a acordat Inaltul Patronaj editiei din acest an a Festivalului National de Teatru. Este pentru a patra oara consecutiv cand Presedintele alege sa sustina valoarea si performanta promovate de FNT. Cea de-a 28-a editie a Festivalului National de Teatru se va desfasura la Bucuresti,…

- Festivalul National de Teatru (FNT) se va desfasura, pentru a patra oara consecutiv, sub Inaltul Patronaj al presedintelui Klaus Iohannis, informeaza UNITER intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Aflat la cea de-a 28-a editie, FNT va avea loc la Bucuresti intre 19 si 29 octombrie…

- Tobosari, dansatoare de cabaret, circari si personaje fantastice vor umple Capitala in urmatoarele 4 weekend-uri. Festivalul B-FIT in the Street! aduna sute de artisti din toata lumea. In aceasta seara, de la ora 19.00, sunteti asteptati la o mare parada.

- Cele 36 de spectacole selecționate pentru cea de-a 28-a ediție a Festivalului Național de Teatru au fost anunțate de criticul Marina Constantinescu, director artistic și selecționer al FNT, intre montarile propuse publicului bucureștean numarandu-se producții noi și invitați internaționali, scrie…

- Spectacole ale Teatrului Schaubuhne din Berlin si Dead Centre din Dublin sunt invitate la editia de anul acesta a Festivalului National de Teatru de la Bucuresti, iar intre productiile romanesti selectate se afla montari „Hamlet” si „Pescarusul”.

- Piese semnate de Andrei Serban, Silviu Purcarete, Radu Afrim, Horatiu Malaele ori spectacole invitate din strainatate, dar si spectacole de dans se numara printre cele 100 de productii din cadrul celei de-a 28-a editii a Festivalului National de Teatru (FNT). "Cred ca sunt nume importante si trupe care…

- Criticul Marina Constantinescu, director artistic si selectioner al Festivalului National de Teatru, va anunta selectia oficiala a celei de-a 28-a editii, luni, 2 iulie, de la ora 18.00, in sistem live streaming pe site-ul www.fnt.ro și pe pagina oficiala de Facebook a Festivalului. Nu ratați transmisia…