Stiri pe aceeasi tema

- Armonia, versatilitatea lirica și momentele de neuitat vor incanta publicul clujean la Microstagiunea estivala Opera Summer Hub 2020, prin evenimente lirice și coregrafice prezentate in aer liber pe tot parcursul lunilor au

- De dor sa danseze, sa cante si sa te incante, artistii Operei Nationale din Iasi au schimbat impresionanta sala a Teatrului National cu parcul de langa si au deschis stagiunea de vara.In fiecare weekend spectatorii se vor putea bucura de spectacole artistilor ieseni, dar respectand regulile…

- "Am avut sansa ca un baiat de la tehnic a stiut cum sa remedieze problema", le-a declarat Delia unor apropiati. Persoana de la tehnic a luat un extinctor si a reusit sa stinga focul de mana. Apoi au intervenit si ceilalti membri ai echipei care au scos fusta scenei, care nu a fost ignifugata.…

- Nerabdatori sa se reintalneasca cu publicul lor, dupa o perioada in care nu au putut evolua decat online, de acasa, artiștii de la “Doina Bascovului” pregatesc un spectacol folcloric in aer liber. Evenimentul va avea loc vineri, 12 iunie, pe paltoul de la Hanul Valea Ursului. Potrivit managerului Casei…

- Administratia locala din Zalau a amenajat in parcul central al orasului un "altar de vara" in care, dupa incetarea restrictiilor, vor putea fi oficiate casatorii in aer liber. "Am finalizat proiectul dedicat oficierii casatoriilor in aer liber. Apreciez ca prin intermediul acestei investitii vom crea…

- Hotararea de Guvern care stabileste masurile de relaxare care intra in vigoare la 1 iunie a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat deja ca va fi modificata, pentru a permite folosirea plajelor si de catre persoane cu prosopul sau cearceaful. Noile masuri…

- Clujul a devenit unul dintre cele mai importante centre culturale din Europa de Est în ultimii, iar festivalurile au adus încasari importante la bugetul orașului. Pandemia de coronavirus a pus sub semnul întrebarii evenimente precum TIFF, Electric Castle sau Untold, dar Emil Boc…

- Iohannis anunța noile masuri de relaxare: De la 1 iunie se va putea circula liber in afara localitatilor Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, joi, la o ședința la Palatul Cotroceni, in cadrul careia s-au decis noile masuri de relaxare, care vor fi aplicate incepand din data de 1 iunie.…